Trentenne portato d'urgenza in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo serie, nell'incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì tra Bovolone e Oppeano.

Intorno alle 19.30, con una dinamica al vaglio della polizia stradale, una moto Honda ed un'Audi si sono scontrate in via Villafonta nella frazione di Villafontana. Scattato l'allarme, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza ed automedica: a subire le conseguenze più gravi è stato il centauro trentenne, che è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Legnago; lievi ferite invece per l'automobilista, portato all'ospedale di Villafranca in codice verde per accertamenti.