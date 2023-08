Scontro auto-moto a Stallavena: due feriti portati in ospedale

Giornata complicata sulle strade veronesi. Dopo il tamponamento in autostrada a A4 avvenuto all'alba nei pressi di Sommacampagna, un altro incidente stradale è stato segnalato nel Comune di Grezzana. In base a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si tratterebbe di uno scontro tra un'auto e una moto che sarebbe avvenuto intorno alle ore 12 nei pressi della frazione di Stallavena.

Due le persone rimaste coinvolte e ferite dopo il sinistro. In zona è intervenuto il personale sanitario con un'ambulanza infermierizzata, un'automedica e l'ambulanza soccorritori. I feriti sono quindi stati accompagnati, in codice giallo, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Vengono inoltre segnalati sul posto gli agenti della polizia stradale, intervenuti per compiere i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.