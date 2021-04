Drammatico incidente a Sona nel pomeriggio di martedì.



Secondo le prime informazioni apprese, intorno alle ore 16 un'auto ed una moto si sono scontrate in via Piè di Colle, con una dinamica che verrà esaminata dalle forze dell'ordine.Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con un'ambulanza medicalizzata, ma per il centauro non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo.