Scontro auto-moto a San Bonifacio: un ferito in codice rosso portato in ospedale

L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato lungo via Offia

Via Offia

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, nella mattinata di oggi, sabato 22 maggio, si è verificato un incidente stradale nel Comune di San Bonifacio. In base alle primissime informazioni disponibili, il sinistro avrebbe visto coinvolti due mezzi, in particolare si tratterebbe di un'automobile ed una moto.

L'incidente è avvenuto nei pressi di via Offia, quando erano circa le ore 9.20. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 con due mezzi, un'ambulanza ed un'automedica.

Due le persone rimaste coinvolte nello scontro e, in particolare, uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.