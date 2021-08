Una persona ricoverata d'urgenza dopo lo scontro tra auto e moto avvenuto all'alba

Il terzo incidente stradale avvenuto in poche ore in provincia di Verona, si è verificato intorno alle 6.30 di venerdì. Dopo la caduta in moto registrata nella zona della Torricelle e lo scontro tra due mezzi verificatosi nella zona di Borgo Roma, sempre in città, un'altra moto è stata protagonista di un sinistro con un'auto nel comune di Mozzecane.

In due mezzi, secondo quanto appurato, sono entrati in collisione in via San Faustino, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. In soccorso dei conducenti è arrivato il personale del 118 con automedica ed ambulanza: ad avere la peggio sarebbe stato il guidatore del veicolo a due ruote che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.