Scontro tra auto e moto in tarda serata: ferito viene trasportato in ospedale

Brutto incidente stradale nella tarda serata di martedì a Mozzecane.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 23 un'auto ed una moto si sono scontrate in via Montanari, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso delle tre persone coinvolte, sono arrivate sul posto due ambulanze ed un'automedica del 118: una di queste, verosimilmente il conducente del veicolo a due ruote, è stata poi trasportata all'ospedale Magalini di Villafranca, in condizioni di media gravità.

