Scontro fatale tra moto e auto a Isola della Scala: centauro morto sul posto

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel pomeriggio di martedì a Isola della Scala.



Secondo le prime informazioni giunte, un'auto ed una moto si sono scontrate in via Roma, all'altezza del supermercato Famila, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale.A riportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista. In suo soccorso si sono precipitati gli uomini del 118 con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero, ma purtroppo non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.