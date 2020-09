Incidente auto-moto a Cologna Veneta e centauro fuori strada a Roverè Veronese

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, per due nuovi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade veronesi, dopo lo scontro a Brentino Belluno tra un'auto e una moto e, purtroppo, anche l'incidente mortale a Pescantina nel quale ha perso la vita una donna.

Il primo dei due nuovi episodio è avvenuto nel Comune di Cologna Veneta e in particolare nella frazione di Sabbion. In base alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 16 di oggi quando è avvenuto lo scontro tra un'auto e una moto lungo via Sant'Apollonia all'altezza del numero civico 50. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso proveniente da Padova, oltre a un veicolo infermierizzato, mentre il ferito sarebbe stato accompagnato presso l'ospedale di Borgo Trento a seguito della dinamica dello scontro.

Il successivo episodio è invece avvenuto circa mezz'ora dopo, questa volta nel Comune di Roverè Veronese. In base alle prime indicazioni disponibili, si tratterebbe in questa circostanza di una fuoriuscita autonoma di strada da parte ancora una volta di una moto. Il mezzo due ruote sarebbe fuoriuscito, per cause in corso d'accertamento, lungo la strada provinciale 6 non distante dalla Conca dei Parpari e Malga Roste. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Verona e, in questo caso, il paziente con ferite definite di «media gravità» è stato infine accompagnato presso l'ospedale di San Bonifacio per ricevere le cure del caso.