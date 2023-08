Scontro tra auto e moto sulla Gardesana, cinque persone in ospedale: 3 in codice rosso

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la costa del lago di Garda nel primo pomeriggio di domenica.

Non erano ancora scoccate le ore 15, quando un'auto ed una moto si sarebbero scontrate lungo la strada regionale 249 Gardesana Orientale, all'altezza del Camping Serenella di Bardolino, in località Mezzariva, con una dinamica al vaglio della polizia stradale.

Sul posto è accorso il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, per prestare soccorso alle persone coinvolte e condurre i feriti negli ospedali di Borgo Trento e Peschiera: 2 sono stati portati via in codice giallo e 3, i più gravi, in codice rosso.