Scontro tra un'auto e una moto a Lavagno: ferito portato in ospedale

I vigili del fuoco di Verona riferiscono di essere intervenuti alle ore 15 di oggi, sabato 3 febbraio, nel Comune di Lavagno in via Galilei per un incidente stradale tra una vettura e un motociclo. A seguito del sinistro, una persona sarebbe rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale sanitario presso l'ospedale di San Bonifacio. Si tratta del motociclista, mentre risulterebbe illeso il conducente dell'autovettura.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e cinque operatori, spiegano di aver operato in particolare per contenere lo sversamento di carburante che sarebbe fuoriuscito da uno dei due mezzi coinvolti. I pompieri, inoltre, si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area. Le operazioni si sono infine concluse intorno alle ore 16.30. Sul posto vengono inoltre segnalati anche i militari del radiomobile dei carabinieri per svolgere i rilievi del sinistro.