Incidente a Peschiera del Garda: motociclista ferito grave viene portato in ospedale

Nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre, un incidente stradale è stato segnalato nel Comune di Peschiera del Garda. In base a quanto viene riferito dai carabinieri del Nor di Peschiera che hanno poi svolto i rilievi, l'episodio si sarebbe verificato nei pressi della rotonda di via Bell'Italia. Qui, infatti, spiegano sempre i militari dell'Arma, un cittadino classe 1978 di origine brasiliana ma domiciliato a Peschiera del Garda, mentre era alla guida di un motociclo Mbk Xcity 125 e percorreva la tangenziale, avrebbe perso il controllo del mezzo ed impegnato l’incrocio «omettendo di dare la precedenza».

I carabinieri, nella loro nota, riferiscono quindi che a seguito di tale manovra la moto avrebbe colliso «contro la parte posteriore destra di un'autovettura Mercedes Gls che proveniva dalla medesima rotonda con direzione di marcia verso il centro di Peschiera del Garda». Il motociclista è stato immediatamente soccorso da personale del Suem 118, intervenuto con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza, in codice rosso, preso l'ospedale di Verona Borgo Trento, dove si trova tuttora per accertamenti di rito e le cure del caso. Secondo ciò che viene riportato dai carabinieri, non sarebbe in pericolo di vita.