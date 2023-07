Scontro auto-moto a Peschiera del Garda: ferito grave portato a Borgo Trento

Dopo gli episodi di Gazzo Veronese e Verona lungo la tangenziale sud, un terzo serio incidente stradale è stato segnalato nel Comune di Peschiera del Garda, anche in questo caso all'alba di sabato 22 luglio. In base a ciò che riportano i soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, quando erano circa le ore 5.30 di stamane un'autovettura ed una moto, per cause in corso d'accertamento, sarebbero entrate in collisione lungo la strada regionale 11.

Nell'occasione, ad avere la peggio è stato il motociclista. Ricevuta la richiesta di soccorso, in zona sono intervenute un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. La persona rimasta ferita è stata quindi accompagnata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi e cercato di ricostruire la dinamica del sinistro.