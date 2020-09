Incidente tra auto e moto a Verona: ferito grave portato in ospedale

Un ferito è stato condotto d'urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona nella tarda mattinata di venerdì.

Intorno alle 11.45, con una dinamica al vaglio della Polizia locale, un'auto ed una moto sarebbero entrate in collisione in via Lugagnano, tra la frazione di Sona ed il quartiere San Massimo. In soccorso del ferito sono arrivati sul posto gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, i quali gli hanno fornito le prime cure prima di condurlo in gravi condizioni a Borgo Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.