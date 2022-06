Scontro tra auto e moto sul lago di Garda: ferito grave portato in ospedale

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel primo pomeriggio di martedì sulle sponde del lago di Garda.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed una moto si sarebbero scontrate poco prima delle ore 15 su via Gardesana, nel Comune di Malcesine, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute. Ad avere la peggio sarebbe stato un uomo di 66 anni, verosimilmente il conducente del mezzo a due ruote: in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.