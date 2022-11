Incidente in via Montorio: grave una persona portata in codice rosso all'ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di oggi, giovedì 17 novembre, per prestare soccorso ad un ferito dopo un incidente stradale nel Comune di Verona. In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 18.30 e vedrebbe coinvolti due mezzi, un'automobile ed una moto.

I due veicoli, secondo quanto riportato dai soccorritori, si sarebbero scontrati nei pressi di via Montorio. Sul posto sono quindi intervenute un'automedica ed un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia locale per i rilievi. Una persona sarebbe rimasta ferita in modo particolarmente grave, tanto da richiedere il traserimento d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.