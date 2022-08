Due persone portate d'urgenza in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto in Valdonega

Un incidente stradale in Valdonega, a Verona, è stato segnalato nella mattinata di sabato.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 8, un'auto ed una motocicletta si sarebbero scontrate all'incrocio tra via Mentana e via Nievo, con una dinamica ancora da chiarire. In soccorso delle persone coinvolte nel sinistro, è arrivato il personale del 118 con automediche e ambulanze a prestare le prime cure: due feriti avrebbero riportato serie conseguenze nell'episodio e pertanto sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.