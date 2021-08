Scontro tra auto e moto a San Zeno di Montagna: due feriti portati in ospedale

I soccorritori del 118 sono intervenuti nella giornata di oggi, domenica 1 agosto, nel Comune di San Zeno di Montagna per un incidente stradale. Il sinistro, secondo quanto si apprende, è avvenuto intorno alle ore 13 lungo la Strada provinciale 9.

Ad essere coinvolte sono state un'automobile ed una moto. Sono due i feriti all'esito dello scontro, entrambi portati in ospedale, a Peschiera del Garda ed in quello di Borgo Trento, rispettivamente in codice giallo ed in codice rosso.

Presenti sul posto per i rilievi anche gli agenti della polizia stradale, oltre al personale del Suem 118 che è intervenuto con tre mezzi: un'ambulanza infermierizzata, un'automedica e l'elicottero di Verona Emergenza.