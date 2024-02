Due incidenti a Verona in strada Bresciana e viale del Lavoro: sono già 210 da inizio anno

La polizia locale di Verona questa mattina, sabato 24 febbraio, è dovuta intervenire per effettuare i rilievi di due incidenti stradali. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, il primo è accaduto poco prima delle ore 7 in strada Bresciana, all’intersezione con via Binelunghe, tra una Ford Fiesta e una Ford Focus.

All'origine del sinistro, secondo quanto viene riportato nella nota di Palazzo Barbieri, vi sarebbe stata «una mancata precedenza» che avrebbe peraltro provocato anche «il ferimento dei conducenti». Quest'ultimi sarebbero «entrambi risultati negativi ai controlli etilometri», tuttavia i danni ai veicoli risulterebbero «ingenti».

Il secondo incidente stradale è invece accaduto poco prima delle ore 10, questa volta in viale del Lavoro, tra una moto Yamaha e un Fiat Fiorino. Anche in questa circostanza, secondo quanto riferito dal Comune, entrambi i conducenti sarebbero «risultati negativi alla prova dell’etilometro». Ad avere la peggio è stato il motociclista, in seguito trasportato al polo Confortini in condizioni comunque definite «non gravi».

Stando ai numeri forniti da Palazzo Barbieri, a far data dall'inizio dell'anno 2024 sono già ben 210 i sinistri rilevati dalla polizia pocale, lo stesso numero registrato anche nel 2023.