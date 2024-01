Due persone portate in ospedale dopo uno scontro tra auto e moto a Garda, una in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite in un incidentra stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Garda.

Stando a quanto appreso, un'auto ed una moto si sono scontrate in via don Carlo Gnocchi intorno alle 18.30, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. In soccorso delle persone coinvolte è arrivato il personale del 118 con ambulanze ed automedica: il ferito più grave è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, l'altro a Peschiera del Garda in codice giallo.