Giornata drammatica sulle strade: un motociclista muore nello scontro con un'auto

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto a Castagnaro nel giro di poche ore. Anche in questo caso il tempestivo arrivo dei soccorsi non ha permesso di salvare la vita alla vittima

Via Borgonovo

Dopo l'uscita di strada avvenuta in mattinata, un altro incidente mortale si è verificato martedì a Castagnaro.



Protagoniste dello scontro sarebbero un'auto ed una moto, entrate in contatto intorno alle 15.30 in via Borgonovo, con una dinamica al vaglio di carabinieri e Polizia locale, che sono intervenuti sul posto.In soccorso delle persone coinvolte è accorso il personale del 118 con ambulanza infermierizzata ed elicottero: troppo gravi però le ferite riportate dal 40enne che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, che è morto sul posto.