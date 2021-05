Motociclista elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento dopo lo scontro con un'auto

L'incidente si è verificato a Badia Calavena nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sul posto si sono recati i carabinieri di Tregnago per i rilievi del caso e il personale del 118 per soccorrere il ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Badia Calavena nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Secondo quanto appreso, un'auto ed una moto si sono scontrate in via Casa del Diavolo dopo le 17.30, con una dinamica al vaglio dei carabinieri di Tregnago intervenuti sul posto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che sarebbe rimasto vigile e cosciente: soccorso dal personale del 118, è stato condotto al Polo Confortini con l'elicottero giunto da Trento, in condizioni di media gravità.