Dopo lo scontro tra auto e moto, 27enne viene portato d'urgenza in ospedale

Un giovane è stato portato d'urgenza in ospedale nel pomeriggio di lunedì, dopo un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona.

Quando ancora non erano scoccate le ore 15 del 1° luglio, una moto Aprilia ed una Fiat si sono scontrate tra via Fincato e via Lorenzi, con una dinamica al vaglio del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con ambulanza ed automedica, che ha fornito le prime cure al centauro, un ragazzo di 27 anni, per poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.