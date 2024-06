Dopo lo scontro tra monopattino e auto, 39enne viene portato d'urgenza in ospedale

Un uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dopo lo scontro tra una vettura ed un monopattino avvenuto nella prima serata di martedì nel territorio di San Bonifacio.

Un 39enne di Soave, intorno alle 19.30 del 25 giugno, stava percorrendo la Strada regionale 11, in località Ritonda, alla guida di un monopattino elettrico, quando è entrato in contatto con un'utilitaria condotta da una 34enne.

Ad avere la peggio è stato il 39enne, che è stato prontamente soccorso dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero i quali, in quel momento, passavano da quella via per rientrare da un intervento. I pompieri si sono subito adoperati per praticare le manovre di Primo soccorso, posizionare il defibrillatore e il collare cervicale sull'uomo, che in quel momento non era cosciente. Avvisata la sala operativa del 118, sul posto è giunto il personale sanitario che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato d'urgenza in elicottero al Polo Confortini.

Le operazioni si soccorso e assistenza al 39enne si sono concluse intorno alle 20.30, con la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Sulla dinamica lavorano invece i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio.