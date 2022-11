Donna investita in corso Milano e altri due sinistri, venerdì sera incidente con fuga: superlavoro per la polizia locale

La polizia locale di Verona riferisce di essere intervenuta nelle ultime ore in quattro sinistri stradali. Nella serata di venerdì 4 novembre, anzitutto, in via Milone sono stati svolti i rilievi per uno scontro tra una autovettura Citroen e un motociclo Piaggio Beverly, il cui conducente, ferito sanguinante, si sarebbe poi «allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi e della pattuglia, lasciando sul posto il mezzo e il casco su una panchina».

L'uomo che, in base a quanto riportato dala polizia locale, avrebbe circa 40 anni, non si sarebbe neppure presentato presso i due pronto soccorsi cittadini ed il proprietario del veicolo non avrebbe fornito utili elementi. Sarebbero però stati rinvenuti alcuni oggetti personali oltre a dei soldi, mentre le indagini, spiega sempre la polizia locale, «sono tuttora in corso».

Uno scontro frontale, invece, con coinvolte nel complesso tre automobili, è avvenuto in lungadige Galtarossa questa mattina alle ore 5 con il coinvolgimento di una Jaguar, una Bmw e una Peugeot. Tre feriti in codice giallo trasportati al Polo Confortini. La dinamica del sinistro, chiarisce in una nota la polizia locale, «è al vaglio degli specialisti del nucleo infortunistica che hanno già richiesto le immagini della questura».

Altri due sinistri sono avvenuti sempre nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre, nel momento di massimo afflusso di veicoli in Fiera, in particolare uno all'incrocio tra viale del Lavoro e via Francia, con una Ford Fiesta che si è scontrata con una Bmw. Sarebbero in tutto tre i feriti, mentre la dinamica resta tuttora «da accertare». Come segnalato anche da diversi cittadini residenti in zona, la polizia locale conferma che ci sono state «forti ripercussioni sul traffico già difficile per Fieracavalli».

Un altro incidente stradale, infine, è avvenuto in corso Milano con l'ennesimo investimento di un pedone, questa volta da parte di una autovettura Fiat 500. La donna investita, spiega la polizia locale, sarebbe una signora sessantaseienne che ha riportato la «frattura del femore». Sono tuttora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'episodio.