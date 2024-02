Scontro tra auto e furgone in strada dell'Alpo: sei persone ferite portate in ospedale

Sono sei le persone coinvolte nell'incidente stradale che ha avuto luogo nell mattinata di giovedì in strada dell'Alpo, a Verona.

Secondo le prime informazioni apprese, un'auto ed un furgone si sarebbero scontrate intorno alle ore 7 all'ingresso della tangenziale sud, con una dinamica al vaglio del personale della polizia locale scaligera arrivato sul luogo del sinistro.

Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco con un mezzo da Verona e il personale del 118 con ambulanze ed automedica, per soccorre le persone coinvolte. Sono sei in tutto in feriti presi in carico dal personale sanitario, i quali sono stati condotti negli ospedali di Villafranca e Borgo Trento, tutti in codice giallo.

Seguiranno aggiornamenti