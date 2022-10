Furgone fuori strada dopo scontro frontale con un'auto, conducente in ospedale

Questa mattina, 2 ottobre, un furgone ha sbattuto frontalmente contro un'auto ed è finito fuori strada a Ronco all'Adige. Sono rimasti feriti entrambi i conducenti, ma solo per l'uomo alla guida del furgone è stato necessario il ricovero in ospedale.

L'incidente è avvenuto alle 11 di questa mattina in Via Crosarona. Gli operatori del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica ed hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti. È stato l'uomo al volante del furgone a riportare le lesioni più gravi ed il personale sanitario lo ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento dove è arrivato in codice rosso.

Sul luogo dello scontro, i vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della strada. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause del sinistro.