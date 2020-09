Scontro frontale tra auto a Verona: quattro feriti portati in ospedale

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre a Verona in seguito ad un incidente stradale che avrebbe visto coinvolte due automobili. Il sinistro si sarebbe infatti verificato intorno alle ore 3.40 circa di notte nei pressi di via Turbina, in città, all'altezza del numero civico 9.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, le due vetture, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente e una delle auto avrebbe poi anche finito con il ribaltarsi. Sul posto, oltre a un'automedica e ben tre ambulanze, sono giunti anche i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale di Verona.

Nel complesso sono 4 le persone coinvolte nello scontro, tutte quante rimaste ferite dopo l'incidente. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono quindi stati tutti accompagnati in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.