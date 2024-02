Una persona è rimasta gravemente ferita a Zevio dopo un incidente stradale

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio, nel Comune veronese di Zevio. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti in zona, il sinistro avrebbe visto coinvolte due autovetture e vi sarebbe un ferito grave.

L'episodio, in base a quanto si apprende, risalirebbe alle ore 17 circa e sarebbe avvenuto nello specifico a Campagnola di Zevio, in via Pascoli, dove per cause in corso di accertamento i due mezzi avrebbero finito con lo scontrarsi.

In zona si sono diretti l'elicottero del Suem e un'ambulanza infermierizzata, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia per svolgere i rilievi. Il ferito, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato portato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale d Verona Borgo Trento.