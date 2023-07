Scontro frontale tra auto a Nogara: due feriti in ospedale

Dopo il sinistro mortale avvenuto nella serata di giovedì 20 luglio a San Bonifacio, un nuovo incidente stradale è stato segnalato nella mattinata di venerdì. Stando a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, due auto si sarebbero infatti scontrate frontalmente a Nogara, mentre percorrevano la Sr 10 in località Alberoni.

L'incidente risalirebbe all'alba di stamattina, intorno alle ore 5.30 circa. A seguito dell'impatto, due persone risulterebbero ferite, una delle quali in modo grave. Quest'ultima è stata infatti accompagnata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. L'altro ferito è stato invece portato in codice giallo all'ospedale Mater Salutis di Legnago.

Il personale del Suem è giunto sul posto con due ambulanze, delle quali una infermierizzate ed un'automedica. Presenti anche i vigili del fuoco, oltre al personale della polizia stradale per svolgere i rilievi del sinistro.