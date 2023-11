Scontro tra auto in strada dell'Alpo, quattro persone ferite: una in ospedale in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Verona nel primo pomeriggio di sabato, una delle quali è stata portata via in codice rosso.

Secondo quanto appreso, due auto sono entrate in collisione in strada dell'Alpo, intorno alle 13.30, con una dinamica al vaglio della polizia locale scaligera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con un mezzo e il personale del 118 con ambulanze ed automedica. I pompieri riferiscono di essersi occupati di mettere in sicurezza le vetture coinvolte, mentre il personale medico ha prestato le prime cure ai feriti, che sono stati condotto negli ospedali di Villafranca e Borgo Trento: uno in codice verde, due in codice giallo ed il più grave in codice rosso.