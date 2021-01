Scontro tra auto a Cavaion Veronese: tre persone ferite portate in ospedale

I sooccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, lunedì 18 gennaio, a Cavaion Veronese a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra due auto che avrebbe poi viste ferite tre persone, delle quali alcune rimaste incastrate nell'abitacolo.

L'incidente stradale è avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in strada Villa attorno alle ore 12.20. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi ed i vigili del fuoco per dare supporto ai soccorritori di Verona Emergenza. Questi ultimi si sono recati sul luogo dell'incidente con un elicottero, oltre a due ambulanze.

Tutti e tre i pazienti rimasti coinvolti nello scontro sono stati poi trasportati in ospedale, nello specifico due in codice verde presso la clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. Uno di loro è stato invece portato all'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato accolto in codice giallo.