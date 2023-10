Camion si rovescia dopo lo scontro con l'auto e perde il carico di uova. Ferita una ragazza

Incidente e grossi disagi alla viabilità nella mattinata di mercoledì al confine tra la provincia di Verona e quella di Mantova.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 9, un'auto ed un camion si sarebbero scontrati nel tratto di Sr249 denominato via Mantovana, a Valeggio sul Mincio, in prossimità dell'incrocio con via Sei Vie, con una dinamica al vaglio della polizia stradale di Bardolino, intervenuta sul posto. Nell'episodio il mezzo pesante si sarebbe rovesciato perdendo il suo carico di uova, che si sono dunque riversate sulla carreggiata: sul luogo dell'incidente si è dunque diretta una squadra dei vigili del fuoco di Verona, per mettere in sicurezza i veicoli e liberare la strada.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha soccorso la ragazza alla guida della vettura rimasta ferita nell'episodio.