Sbatte con l'auto contro un camion, 68enne è grave. Ferito anche il passeggero

Questa mattina, 7 aprile, una donna di 68 anni ed un uomo sono rimasti feriti nello scontro tra la loro auto e un mezzo pesante. Gravi le lesioni riportate dalla donna, che si trovava alla guida del veicolo e che è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

L'impatto è avvenuto verso le 11 a Pastrengo, in Via Monte Baldo, lungo la Strada Provinciale 30. Carabinieri e polizia stanno collaborando per ricostruire la dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno aiutato gli operatori del 118 nelle operazioni di soccorso. Operazioni che hanno imposto la chiusura della strada per circa un'ora.

Ad estrarre la 68enne, incastrata tra le lamiere dell'auto, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, intervenuti con cinque uomini e un mezzo. I pompieri hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per liberare la conducente dell'auto e per affidarla poi alle cure dei sanitari. Ferito anche il passeggero della vettura. È rimasto invece illeso il conducente del mezzo pesante.