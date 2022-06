Drammatico scontro tra auto e camion: perde la vita in 19enne, grave una 17enne

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì a Marmirolo, in provincia di Mantova, al confine con il Veronese.

Come spiegano i colleghi di BresciaToday, ha perso la vita C.A.A., 19enne di Remedello, Comune lombardo, che si trovava al volante di una Opel Corsa, la quale si sarebbe entrata in collisione con un autocarro Mercedes intorno alle 12.30, lungo la provinciale che collega Marengo a Pozzolo.

La violenza dell'impatto non avrebbe dunque lasciato scampo al giovane, che è morto poco dopo. Insieme a lui viaggiava anche la fidanzata 17enne, che si trovava sul sedile del passeggero e che è stata soccorsa dal personale del 118, giunto con due ambulanze e l'elisoccorso: ricevute le prime cure, è stata elitrasportata all'ospedale civile di Brescia e ricoverata d'urgenza in condizioni critiche. Avrebbe infatti riportato numerosi traumi alla testa, all'addome e alla schiena.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri e della polizia locale di Valeggio sul Mincio, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Mantova.