Scontro tra auto e un mezzo pesante in tangenziale: una persona in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, lungo la strada statale 62, ovvero la tangenziale, nel Comune di Verona. Stando a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, si sarebbero scontrati, per cause in corso d'accertamento, un mezzo pesante ed un'automobile che viaggiavano in direzione del casello di Verona nord.

L'incidente è avvenuto quando erano circa le ore 14.30 ed è stato segnalato un ferito grave a seguito dello scontro (non tre come invece precedentemente comunicato dal Suem), oltre a diversi disagi alla circolazione che è rimasta bloccata per circa un'ora. Sul posto sono intervenuti l'elicottero, oltre a un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica del 118. Il ferito è stato portato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso.

Oltre ai soccoritori, presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità, nonché i vigili del fuoco.