Scontro tra camion e auto in via Vigasio a Verona: tre persone portate in ospedale, una è grave

Un incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 novembre, nel Comune di Verona. Stando a quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due veicoli, un'auto ed un camion, avvenuto intorno alle ore 15.30 circa in via Vigasio. Coinvolta anche una terza auto, ma in modo marginale. I mezzi protagonisti dell'incidente sono una Chevrolet Matiz, una Opel Mokka e un Iveco.

La viabilità è risultata pesantemente condizionata a seguito del sinistro. Sul posto erano presenti gli agenti della polizia locale, oltre ai vigili del fuoco. Sono giunti inoltre i soccorritori del Suem con due ambulanze, di cui una infermierizzata, oltre ad un'automedica.

In conseguenza del violento impatto tre persone sono rimaste ferite, delle quali una in modo particolarmente grave. Quest'ultima è stata infatti intubata sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e poi trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale cittadino di Verona Borgo Trento. Gli altri feriti sono stati anch'essi condotti in ospedale, uno in codice giallo, ma entrambi sarebbero meno gravi e sono stati portati presso l'ospedale di Borgo Roma.

Via Vigasio, così come evidenziato in una nota dalla stessa polizia locale di Verona, è rimasta «chiusa per oltre due ore, a causa anche dei liquidi persi dai veicoli coinvolti nello scontro, con gravi ripercussioni per la viabilità della zona sud nell'ora di punta». Nel frattempo, un altro incidente, sempre con «gravi ripercussioni» sul traffico, è avvenuto anche in viale del Lavoro dove si è verificato l'investimento di un pedone all'incrocio di via Garbini.