Una donna di 45 anni ferita nell'incidente tra auto e bici di corso Milano

Un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di mercoledì mattina a Verona, avrebbe visto una Ford Focus urtare una ciclista in corso Milano.

Secondo quanto riporta la Polizia locale, i due mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione, verso la Croce Bianca, quando la bici si sarebbe spostata verso il centro della careggiata e l'auto, nonostante la frenata e il tentativo di evitare l'impatto, l'avrebbe colpita facendola finire a terra.

Una signora di 45 anni originaria dell'Ecuador è rimasta ferita: immediatamente soccorso, è stata poi condotta all'ospedale di Borgo Trento per le cure del caso.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale, intervenuti per i rilievi di legge, l'automobilista, a sua volta una donna di 45 anni, stava viaggiando nella corsia di sinistra quando, all'altezza dell'incrocio con via Isola d'Elba, non sarebbe riuscita ad evitare la ciclista che si era spostata centralmente: nonostante infatti l'auto sia quasi finita sull'aiuola centrale, la bici ha sbattuto contro il lato destro della macchina.

La donna al volante è risultata negativa all'alcoltest. A bordo anche i genitori di 71 e 66 anni e la figlia di 17, tutti illesi. Al vaglio degli agenti la ricostruzione precisa del sinistro stradale.