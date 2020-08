Scontro tra auto e bici a Verona, 40enne in rianimazione: si cercano testimoni

E’ un cittadino romeno il ciclista di circa 40 anni ricoverato in rianimazione al Polo Confortini, a causa del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto venerdì sera, intorno alle 22, in viale Palladio, a Verona. L’uomo in sella ad una bicicletta marca "Pro-fame", una mountain bike, è entrato in collisione con una Citroen, condotta da un 20enne veronese.

Il ciclista, privo di documenti al momento dell’incidente, è stato in queste ore identificato attraverso un suo connazionale, che ha preso contatto con la Centrale della Polizia locale.

Sulle dinamiche dell'incidente sta procedendo il Nucleo Infortunistica della Polizia locale che invita chiunque abbia informazioni a chiamare la centrale operativa di via del Pontiere, al numero 0458078828.