Tre incidenti a Verona: 17enne posiziona il triangolo di segnalazione e viene investito

La Polizia locale scaligera è stata chiama all'intervento domenica sera per tre distinti episodi: nel primo il guidatore di una Golf è stato sorpreso con valori di alcolemia vicini a 3 grammi di alcol per litro di sangue

La Polizia locale di Verona domenica è stata chiamata all'intervento per tre diversi incidenti stradali avvenuti in città.

Ponte catena

Tre i veicoli coinvolti in uno scontro su Ponte Catena intorno alle 18.30, dove una Toyota Avensis ha tamponato uno scooter fermo al semaforo di lungadige Attiraglio disarcionando lo scooterista che, finito a terra in senso opposto, è stato urtato da una Golf che stava imboccando il ponte.

Lievi lesioni per l'uomo alla guida dello scooter ma conseguenze pesanti per l’automobilista, risultato positivo all’alcoltest con valori di alcolemia molto elevati e vicini a 3 grammi di alcol per litro di sangue.

La Polizia Locale ha pertanto ritirato la patente e denunciato l’automobilista, 41 anni residente a Verona, per guida in stato di ebbrezza.

Porta Nuova

Sempre nella serata di domenica, alle 20.30, un altro incidente si è verificato in piazzale Porta Nuova all’incrocio con viale Piave, con due auto coinvolte.

Si trattava di una Seat Alhambra ed una Volkswagen Passat, sulle quali viaggiavano rispettivamente un 47enne residente a Verona con due familiari ed un 26enne di nazionalità romena. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, è emerso che la Seat proveniva da viale Piave e stava effettuando la svolta a sinistra verso via dal Cero quando è entrata in collisione con il monovolume Volkswagen, in uscita da corso Porta Nuova e diretto verso viale Piave.

In seguito allo scontro, il conducente della Seat è stato trasportato al pronto soccorso di Borgo Trento per le cure del caso. A suo carico sono stati richiesti gli accertamenti sanitari urgenti per verificare eventuali stati di alterazione psicofisica, che avrebbero dato esito negativo.

Via Sommacampagna

Un terzo incidente stradale si è verificato alla stessa ora di domenica nei pressi del raccordo di uscita del centro agroalimentare di Verona. La pattuglia della Polizia locale intervenuta sul posto ha accertato che il conducente 19enne di una Mini era uscito autonomamente di strada, fortunatamene rimanendo illeso. L’auto faceva parte di una piccola comitiva che stava rientrando a casa; gli amici, a bordo di una Opel Corsa e di una Ford Focus, si sono immediatamente fermati. È stato allora che, uno di essi, un 17enne che stava posizionando il triangolo per segnalare l’incidente appena avvenuto alle auto in arrivo, è stato a sua volta investito da una Audi A3 guidata da una 31enne trentina. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Borgo Trento in condizioni apparentemente non gravi.