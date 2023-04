Furgone contro autobus e auto fuori strada, 9 incidenti in 24 ore a Verona

Nelle ultime 24 ore sono stati nove gli incidenti stradali a Verona. Sette sono stati quelli rilevati dalla polizia locale dalla mattina di mercoledì 19 aprile, di cui due avvenuti in serata e con automobilisti in stato di ebrezza.

In Via Giovanni Della Casa, un furgone condotto da un 61enne, risultato positivo all'etilometro, si è scontrato con un autobus di Atv. E ancora alcol come protagonista verso le 21 in Via Cà di Cozzi, con una fuoriuscita autonoma da parte del conducente di una Toyota Yaris. La vettura ha distrutto il palo di un semaforo e si è capottata nel campo a fianco. Non gravi le conseguenze per l'automobilista, un 71enne risultato positivo ai controlli alcolemici. E nel video ripreso dalla centrale operativa del comando di Via del Pontiere, l'auto affronta la curva provenendo da Viale Pancaldo ad una elevata velocità.

In Via Valpolicella, una Lancia Ypsilon ha investito una donna di 65 anni, la quale è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Infine, sono stati due gli incidenti rilevati questa mattina, 20 aprile. Il primo in Via del Pontiere all'altezza dell'attraversamento pedonale delle poste. Una 32enne è stata investati da un uomo alla guida di una Mazda 5. Il pedona non ha riportato gravi ferite e al conducente dell'auto è stata ritirata la patente.

Il secondo sinisto è stato in Via San Giacomo, all'incrocio con via Veglia, dove si sono scontrate una Lancia Ypsilon e una Volkswagen Tiguan. Nello scontro, un uomo è rimasto lievemente ferito.

Il contatore degli incidenti stradali nel capoluogo è arrivato a 460 da inizio anno.