Auto e moto si scontrano a Pedemonte: due feriti portati in ospedale, uno è grave

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, lunedì 16 maggio, a Pedemonte, frazione del Comune veronese di San Pietro in Cariano. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, intorno alle ore 9.30 si sarebbero scontrate un'automobile ed una moto.

Al momento le cause dell'incidente e la ricostruzione della dinamica sono al vaglio della polizia stradale. Ad essere feriti sono risultati entrambi i conducenti. Sul posto è giunnta un'automedica ed un'ambulanza infermierizzata. I due pazienti sono stati accompagnati presso gli ospedali di Negrar e di Verona Borgo Trento, uno in codice giallo mentre l'altro, più grave, in codice rosso.