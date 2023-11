Schianto fatale nella notte, auto finisce in un canale: morto un 26enne, gravi un 21enne e un 60enne

Ancora sangue sulle strade della provincia di Verona. Nella notte tra venerdì e sabato un'altra persona ha perso la vita in un incidente, mentre altre due sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

Erano circa le ore 2, quando un'auto che percorreva via Capitello, nel Comune di Isola Rizza, è uscita autonomamente di strada, finendo con l'andare a schiantarsi nel canale che costeggia la carreggiata.

A bordo del veicolo erano presenti tre familiari di origine ucraina residenti in provincia: scattato l'allarme, sul posto si sono diretti gli operatori del 118 con ambulanze ed automedica, oltre ai vigili del fuoco con una gru ed un altro mezzo. I pompieri si sono messi al lavoro per liberare gli occupanti all'abitacolo e affidarli alle cure del personale sanitario, ma per un 26enne non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.

Le altre due persone presenti a bordo, un 21enne (classe 2002) e un 60enne (classe 1963), sono state soccorse e stabilizzate, prima di essere portate d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnago e di Ronco all'Adige, per svolgere tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro.