Scesi dall'auto dopo aver sbattuto sul guard rail in A4, vengono travolti: morto 52enne

È un cittadino egiziano di 52 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo l'autostrada A4, in prossimità del casello di Verona Est e in direzione di Milano.

Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiava l'uomo in compagnia di altri due connazionali, avrebbe sbandato andando a sbattere contro il guard rail e fermandosi poi in carreggiata, intorno all'una di notte. Gli occupanti a quel punto sarebbero scesi per chiedere soccorso, ma in quel momento era in arrivo una Skoda condotta da un bresciano residente a Lonato, che non sarebbe riuscita ad evitarli. Sbalzato via, per il 52enne non c'è stato niente da fare ed è morto sul colpo, mentre le altre due persone avrebbero riportato diverse fratture ma non sarebbero in pericolo di vita: entrambe sono state portate in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, una in codice rosso, l'altra in codice giallo.

Conseguenze anche il conducente della seconda auto, che si è ribaltata nell'incidente: estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, giunti con un mezzo e cinque unità, è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie. Sul posto era presente il 118 con automediche e ambulanze.

Nel corso delle operazioni è stata chiusa la carreggiata e la ricostruzione del sinistro è nelle mani della polizia stradale di Verona Sud.