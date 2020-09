Sbalzato via dalla moto dopo lo schianto con l'auto: 46enne portato in ospedale

Dopo quello avvenuto sabato a Legnago, un altro brutto incidente stradale si è verificato in provincia, questa volta nella mattinata di domenica.

Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, erano da poco passate le 9.30 quando un 46enne in sella alla propria moto è entrato in collisione con un'auto in via Palazzina, all'incrocio con via Previera, a San Zenone di Minerbe: nell'urto il motociclista sarebbe stato sbalzato a circa 2,5 metri di distanza.

In soccorso del centauro ferito è arrivata un'ambulanza infermierizzata e un elicottero del 118, che l'ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento in condizioni di media gravità.

Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.

