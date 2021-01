Passa con il rosso, un'altra auto lo centra e quasi travolge un passeggino

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che sabato si è verificato a San Michele Extra a Verona, fortunatamente invece nessuno è rimasto ferito. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza comunali, le quali permettono di vedere la dinamica dell'incidente e il rischio corso da alcuni pedoni, in particolar modo da un bimbo a bordo di un passeggino.

Nel pomeriggio del 2 gennaio una Hyundai e una Golf sono entrate in collisione all'incrocio semaforico tra via Unità d'Italia e via Guglielmi. Nell'occasione sarebbe stata la Volkswagen ad attraversare con il rosso, mentre la prima vettura non sarebbe riuscita ad evitare l'infatti: fuori controllo, la Golf sembra andare a sbattere contro il marciapiede dell'aiuola, per poi sollevarsi da terra e passare vicino al passeggino spinto dai genitori, che nel video si può vedere in alto sulla destra.

Le immagini, oltre a mostrare la fortuna del piccolo e dei genitori nel non venire coinvolti, hanno permesso alla pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto di contestare al guidatore le violazioni relative al passaggio con il semaforo rosso e alla velocità pericolosa all’incrocio, che hanno portato alla decurtazione di 11 punti.