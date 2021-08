Motociclista veronese sbatte contro un'auto nel Ferrarese, portato in ospedale

Incidente stradale per un motociclista 33enne di Verona nella serata di Ferragosto. L'uomo si è scontrato con un'auto sulla Strada Statale Romea, a Porto Garibaldi, nel territorio comunale di Comacchio, in provincia di Ferrara. Il motociclista veronese è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna. Pare, comunque, che non sia in pericolo di vita. Mentre il conducente della vettura è rimasto illeso.

Una prima ricostruzione del sinistro è stata riportata su La Nuova Ferrara. Il 33enne sarebbe andato a sbattere contro un'auto che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un centro commerciale. Ma l'esatta dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri.