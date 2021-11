Un ribaltamento e un tamponamento in A4, code in tutte le direzioni

Due incidenti stradali, uno per corsia, hanno rallentato il traffico sul tratto veronese dell'autostrada A4 nel pomeriggio di oggi, 19 novembre.

Intorno alle 18, un tamponamento senza gravi feriti ha avuto luogo sulla prima corsia autostradale in direzione Milano. Il sinistro è avvenuto vicino al casello di Sommacampagna ed ha creato un serpentone di veicoli che ha raggiunto l'uscita di Verona Sud.

Nelle ore precedenti, invece, scontrandosi con un mezzo pesante, un'auto si è ribaltata in direzione Venezia. Questo incidente è avvenuto nei pressi del casello di Verona Est e gli incolonnamenti hanno raggiunto gli otto chilometri di lunghezza, partendo anche in questo caso da Verona Sud. In serata, le code sono state smaltite.

I sanitari del 118 hanno prestato soccorso a chi era rimasto coinvolto nel ribaltamento, senza segnalare feriti trasportati in ospedale. Per mettere in sicurezza il tratto autostradale sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre sul sinistro indagano gli agenti della polizia stradale.