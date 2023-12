Si ribalta un furgone a San Mauro di Saline: ferito grave portato in ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato dai soccorritori del Suem 118 nel Comune di San Mauro di Saline durante il pomeriggio di oggi, venerdì 22 dicembre. In base a quanto si apprende, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 4 nei pressi della Strada provinciale 16.

Stando a una prima ricostruzione dell'episodio, si tratterebbe del ribaltamento di un mezzo pesante, in particolare si tratterebbe di un furgone. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Viene purtroppo segnalata la presenza di un ferito grave che è stato successivamente portato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

In zona viene infine segnalata la presenza degli agenti della polizia che si sono occupati dei rilievi per ricostruire quanto avvenuto, ma anche dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.