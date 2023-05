Incidente in Transpolesana, si ribalta un'auto: due feriti portati all'ospedale, uno è grave

Un incidente stradale è stato segnalato nella giornata di oggi, sabato 20 maggio, lungo la strada Transpolesana. Stando a quanto viene riferito dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, l'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio poco prima del ore 16. Si tratterebbe in particolare del ribaltamento di una vettura che pare stesse procedendo in direzione sud.

L'episodio sarebbe avvenuto, come detto, lungo la SS 434, più esattamente poco prima dell'uscita di San Pietro di Morubio. A seguito del sinistro due persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto sono giunti un'ambulanza infermierizzata, oltre all'elisoccorso.

I feriti, uno segnalato in codice giallo e l'altro più grave in codice rosso, dopo le prime cure ricevute sono quindi stati accompagnati all'ospedale di Legnago e a quello di Verona Borgo Trento. Presenti in zona anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.