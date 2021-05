Un'auto esce di strada e si ribalta: due feriti gravi

In base a quanto riferito dai soccorritori del 118, un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 22 maggio intorno alle ore 17.30, lungo la SR 450 in direzione sud, all'altezza della deviazione per il Comune veronese di Lazise. In base alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma da parte di una vettura che avrebbe poi finito con il ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, in particolare un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica, oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia che ha svolto i rilievi del sinistro per cercare di ricostruirne la dinamica. Secondo quanto si apprende, due persone sarebbero rimaste gravemente ferite e portate in ospedale in codice rosso.